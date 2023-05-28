Более 70% россиян уверены в скором появлении роботов-доставщиков

Более 70% россиян уверены, что заказы на дом в скором времени начнут привозить роботы. Об этом говорится в совместном исследовании аналитиков «СберМаркета» и «Русопроса».
При этом лишь 7,3% респондентов считают, что роботы-курьеры смогут полностью заменить живых людей. К развитию гибридного способа доставки склоняются 64,2%.
«Остальные респонденты считают, что доставку будут осуществлять только курьеры», — говорится в исследовании, текст которого приводит РИА Новости.
Почти 60% опрошенных уверены, что прямые взаимодействия с курьерами в дальнейшем будут снижаться. Кроме того, россияне заявили, что ждут появления функции, которая позволит получить одну доставку с заказами из разных мест.