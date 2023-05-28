Футболист «Краснодара» Рамирес заявил, что не хочет выступать в России

Рамирес, имеющий российское гражданство, выступает за «Краснодар» с 2017 года. На его счету более 100 матчей в составе клуба из столицы Краснодарского края. Контракт Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.