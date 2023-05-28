Футболист «Краснодара» Рамирес заявил, что не хочет выступать в России

Эквадорский футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил о желании покинуть Россию.
Рамирес сообщил, что текущий сезон РПЛ с большой долей вероятности станет для него последним в России. Об этом эквадорский футболист «Краснодара» рассказал журналистам «Матч ТВ» после игры с ЦСКА, которая завершилась со счетом 0:0.
«Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Скучаю по дому, мы с семьей хотим вернуться домой, поэтому, думаю, мы сделаем все, чтобы уехать», — отметил 28-летний защитник.
Рамирес, имеющий российское гражданство, выступает за «Краснодар» с 2017 года. На его счету более 100 матчей в составе клуба из столицы Краснодарского края. Контракт Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.