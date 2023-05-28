Bloomberg: объем средств в распоряжении минфина США достиг минимума с 2017 года

Объем средств в распоряжении министерства финансов Соединенных Штатов достиг минимальной отметки с 2017 года. У ведомства осталось порядка 38,8 млрд долларов. При этом, две недели назад этот показатель находился на отметке в 140 млрд, передает Bloomberg.
Издание ссылается на статистические данные, предоставленные американским ведомством. Объем денег оказался самым низким за последние шесть лет, из-за чего возникла вероятность объявления дефолта.
Правительство США ранее столкнулось с проблемой, которая не позволяла повысить потолок госдолга из-за законодательных ограничений. Изменение закона в этом отношении позже стало предметом политического торга республиканцев и демократов.