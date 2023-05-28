Стоматолог Чернов объяснил причину частых головных болей и проблем с ЖКТ

Медицинский специалист утверждает, что люди чаще всего восстанавливают передние зубы, что связано с эстетическими соображениями. Имплантация жевательных зубов же нередко игнорируется или откладывается на потом. По словам Чернова, такое решение может привести к негативным последствиям.