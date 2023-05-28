Стоматолог Чернов объяснил причину частых головных болей и проблем с ЖКТ

Появление головных болей и проблем с желудочно-кишечым трактом может быть связано с отсутствием жевательных зубов. Такое мнение выразил стоматолог-ортопед Андрей Чернов. Он объяснил, чем опасен отказ от имплантации.
Медицинский специалист утверждает, что люди чаще всего восстанавливают передние зубы, что связано с эстетическими соображениями. Имплантация жевательных зубов же нередко игнорируется или откладывается на потом. По словам Чернова, такое решение может привести к негативным последствиям.
«Длительное отсутствие жевательных зубов часто приводит к тому, что человеку начинает жевать только одной стороной. Из-за этого появляется гипертонус мышц, а как следствие – асимметрия лица», — объяснил он в комментарии для издания «Газета.Ru».
Отсутствие жевательных зубов также является одной из причин дефицита витаминов в организме. Кроме того, отказ от имплантации может привести к нарушению прикуса и изменению положения челюсти.