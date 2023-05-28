Фура с химикатами опрокинулась на трассе М-5 в Башкирии

По данным ведомства, все произошло 27 мая на автодороге М-5 недалеко от деревни Искра. Там перевернулся грузовик Scania, в прицепе которого находились химикаты. В результате произошел их розлив. Речь идет о металлических бочках с эмульгатором катионных битумных эмульсий в жидком виде.