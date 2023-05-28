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Фура с химикатами опрокинулась на трассе М-5 в Башкирии

Происшествия
Фура с химикатами опрокинулась на трассе М-5 в Башкирии

Большегруз, перевозивший химикаты, попал в дорожное происшествие в Башкирии. Об инциденте сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, все произошло 27 мая на автодороге М-5 недалеко от деревни Искра. Там перевернулся грузовик Scania, в прицепе которого находились химикаты. В результате произошел их розлив. Речь идет о металлических бочках с эмульгатором катионных битумных эмульсий в жидком виде.

Угроза водным объектам отсутствует. На месте работают специалисты.

#химикаты #битум #башкирия