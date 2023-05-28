Air&Space: инцидент 1950 года превратил советский МиГ-15 в ночной кошмар американских ВВС

Тогда американский бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress вылетел в сторону Северной Кореи с целью нанесения удара по авиабазе. Полет омрачился, когда машину повредил некий быстрый истребитель. Опознать его в воздухе не удалось из-за высокой скорости. Позднее разведка пришла к выводу, что это был именно МиГ-15.