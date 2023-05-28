Air&Space: инцидент 1950 года превратил советский МиГ-15 в ночной кошмар американских ВВС

Американские военные летчики всерьез опасались советского истребителя МиГ-15, который обладал впечатляющими скоростными и боевыми характеристиками, сообщает Air&Space.
Аналитики напомнили, что МиГ-15 превратился в ночной кошмар для Военно-воздушных сил США после инцидента, произошедшего в конце ноября 1950 года.
Тогда американский бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress вылетел в сторону Северной Кореи с целью нанесения удара по авиабазе. Полет омрачился, когда машину повредил некий быстрый истребитель. Опознать его в воздухе не удалось из-за высокой скорости. Позднее разведка пришла к выводу, что это был именно МиГ-15.