Аналитик Соколов заявил, что ГУР Украины оказалось самым болтливым в мире

Таким образом журналист прокомментировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который рассказал, что в США и Британии начинают задумываться об адекватности украинского правительства, угрожающего президенту РФ Владимиру Путину «убийством». Соколов объяснил, что весь киевский режим очень болтлив. Своим мнением аналитик поделился в авторской статье для РИА Новости.