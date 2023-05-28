Журналист Максим Соколов поставил киевский режим перед неприятным фактом. По его словам, ГУР Украины оказалось самой открытой разведкой в мире.
Таким образом журналист прокомментировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который рассказал, что в США и Британии начинают задумываться об адекватности украинского правительства, угрожающего президенту РФ Владимиру Путину «убийством». Соколов объяснил, что весь киевский режим очень болтлив. Своим мнением аналитик поделился в авторской статье для РИА Новости.
«Здесь речь не об идеологии, которая может быть самой разной, а о первичных, элементарных требованиях к профессии. Поскольку болтун — находка для шпиона. А болтун во главе спецслужбы — вдвойне и втройне», — предупредил журналист Киев о внутренней угрозе.
Ранее журналист Давид Нармания сообщил, что коллективный Запад устроил главе киевского режима Владимиру Зеленскому показательную порку из-за террористической операции в Белгородской области. Об этом он заявил в материале для РИА Новости.