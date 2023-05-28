FT: Саудовская Аравия намерена присоединиться к Новому банку развития БРИКС

В БРИКС заявили о важной роли Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, в связи с чем вопрос о членстве королевства в банке организации уже обсуждается. Эксперты не исключили, что присоединение Эр-Рияда к финансовой части БРИКС укрепит организацию и связи между участниками банка.