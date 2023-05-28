FT: Саудовская Аравия намерена присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Власти Саудовской Аравии ведут переговоры касательно присоединения к Новому банку развития БРИКС, передает Financial Times (FT).
В БРИКС заявили о важной роли Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, в связи с чем вопрос о членстве королевства в банке организации уже обсуждается. Эксперты не исключили, что присоединение Эр-Рияда к финансовой части БРИКС укрепит организацию и связи между участниками банка.
Ранее представители Бразилии выступили в пользу создания единой валюты организации, чтобы в будущем отказаться от доллара. В СМИ также сообщалось о ряде стран, которые хотят стать частью БРИКС. В их числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иран и некоторые другие