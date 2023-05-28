Посол Байлен: Филиппины вряд ли поддержат Запад в вопросе антироссийских санкций

Филиппины вряд ли встанут на сторону Запада в поддержании антироссийских санкций. К такому выводу пришел посол государства в РФ Игорь Байлен.
Дипломат признался, что не слышал о том, чтобы власти рассматривали подобный вариант. Кроме того, советник по нацбезопасности Кларита Карлос заявляла о нейтральном отношении страны к украинскому конфликту.
«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — пояснил Байлен в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее стало известно, что ЕС намерен принять 11-й пакет санкций против РФ. Однако Венгрия и Греция препятствуют этому решению.