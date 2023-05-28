Министр торговли США обозначила позицию по санкциям КНР против Micron Technology

Соединенные Штаты не готовы мириться с санкциями, которые ввел Китай в отношении американской компании Micron Technology. Об этом сказала министр торговли США Джина Раймондо, ее слова приводит Bloomberg.
Чиновница отметила, что США расценивают принятые ограничения как экономическое принуждение. Одновременно с этим она добавила, что министерство скептически относится к возможности реализации такого шага.
Китай ранее запретил операторам критической инфраструктуры закупать полупроводники компании Micron Technology. Власти страны заявляли, что это необходимо для соблюдения национальной безопасности.