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Министр торговли США обозначила позицию по санкциям КНР против Micron Technology

Экономика
Министр торговли США обозначила позицию по санкциям КНР против Micron Technology

Соединенные Штаты не готовы мириться с санкциями, которые ввел Китай в отношении американской компании Micron Technology. Об этом сказала министр торговли США Джина Раймондо, ее слова приводит Bloomberg.

Чиновница отметила, что США расценивают принятые ограничения как экономическое принуждение. Одновременно с этим она добавила, что министерство скептически относится к возможности реализации такого шага.

Китай ранее запретил операторам критической инфраструктуры закупать полупроводники компании Micron Technology. Власти страны заявляли, что это необходимо для соблюдения национальной безопасности.

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