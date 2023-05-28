Спикер Маккарти заявил о договоренности с Белым домом по недопущению дефолта

Спикер палаты представителей конгресса США и член Республиканской партии Кевин Маккарти рассказал о наличии договоренности с Белым домом по предотвращению дефолта, передает Punchbowl News со ссылкой на аккаунт политика в Twitter.
Существующее соглашение Маккарти назвал принципиальным и «достойным американского народа». До этого он провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Подробности данной договоренности будут опубликованы в воскресенье, 28 мая. По словам Маккарти, соглашение предусматривает «историческое» сокращение бюджетных расходов.