Единственная внучка Гурченко продает дачу звездной бабушки из-за нехватки денег

Об этом журналистам «Комсомольской правды» рассказал певец Прохор Шаляпин, который близко знаком с Еленой Королевой. Артист заявил, что внучка Гурченко впала в депрессию, а усугубило ее предательство возлюбленного. Мужчина, с которым 39-летняя Королева познакомилась на улице, оказался женат.