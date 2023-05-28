Единственная внучка Гурченко продает дачу звездной бабушки из-за нехватки денег

Единственная дочь Людмилы Гурченко Елена Королева продает дачу народной артистки СССР из-за финансовых проблем.
Об этом журналистам «Комсомольской правды» рассказал певец Прохор Шаляпин, который близко знаком с Еленой Королевой. Артист заявил, что внучка Гурченко впала в депрессию, а усугубило ее предательство возлюбленного. Мужчина, с которым 39-летняя Королева познакомилась на улице, оказался женат.
«Когда он узнал, что Лена беременна, цинично ее бросил. Лена хотела сохранить ребенка, но, увы, случился выкидыш. Безденежье, депрессия, она перестала выходить из дома, стала затворницей», — констатировал Шаляпин.
Певец пообещал помочь внучке Гурченко вновь поверить в себя и выйти из затянувшейся в ее жизни депрессии.