Экс-сотрудник Пентагона усомнился в подлинности видео с главкомом ВСУ Залужным

Недавнее видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, которое киевские власти распространили на фоне сообщений о ранении генерала, является фейком, утверждает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
В публикации для портала Weapons and Strategy он обратил внимание на цвет глаз украинского военачальника.
«На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос», — написал эксперт.
По его мнению, нет ничего странного в том, что Киев мог использовать современные технологии для создания ролика. Как подчеркнул Брайен, мы живем в эпоху, когда при помощи искусственного интеллекта можно подделать практически любое изображение.