Итальянская художница Федерика Васселли пытается защитить русскую культуру через свое творчество. Она занята созданием «моста дружбы» между своим и русским народами.
Васселли пишет полотно о противостоянии в Донбассе, таким образом выражая свою политическую позицию. Ее авторская работа под названием «Сопротивление на холсте» вдохновлена СССР и сопротивлением жителей региона Вооруженным силам Украины, передает L'Antidiplomatico.
Как утверждает итальянка, попытки Запада отменить русскую культуру неразумны и бессмысленны. Она раскритиковала антироссийскую пропаганду, поскольку та насаждает воинственную риторику, которая приводит к не только культурному, но и духовному порабощению.