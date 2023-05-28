В Киеве сообщили о самой массированной атаке беспилотников с начала спецоперации

В своем Telegram-канале он рассказал, что в ночь с 27 на 28 мая сирена воздушной тревоги ревела на территории города на протяжении пяти часов. По словам Попко, в Киеве интенсивно работали средства противовоздушной обороны. Он добавил, что эта была уже 14-я операция российских войск по уничтожению военных объектов ВСУ в Киеве с начала мая.