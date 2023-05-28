РИА Новости: Запад устроил Зеленскому порку после событий в Белгородской области

Нармания напомнил, что бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в РФ террористической организацией) и легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) использовали американское вооружение во время обстрела Белгородской области. США, в свою очередь, осудили передачу оружия военизированным формированиям.