Страны коллективного Запада устроили президенту Украины Владимиру Зеленскому показательную порку после событий в Белгородской области. К такому выводу пришел публицист Давид Нармания.
Автор статьи отметил, что атака украинских формирований по российской территории была инициирована с медийной целью. Киевский режим пытался отвести внимание от падения Артемовска.
Нармания напомнил, что бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в РФ террористической организацией) и легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) использовали американское вооружение во время обстрела Белгородской области. США, в свою очередь, осудили передачу оружия военизированным формированиям.
Эксперт также подчеркнул, что CNN опроверг заявления РДК о самостоятельном решении атаковать российскую территорию. По информации телеканала, подразделения находятся под контролем ВСУ и самого Киева.
«Конечно, подобная порка в медиа показательна, но устраивается она не для того, чтобы не спровоцировать Россию на ответные меры и эскалацию, а для того, чтобы сделать самого Зеленского более послушным», — пишет Нармания в статье РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле с украинской стороны погиб охранник одного из региональных предприятий.