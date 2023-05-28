19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления в надежде получить больше оружия

Таким заявлением бывший морпех объяснил, почему расхваленные операции армии Украины до сих пор не начались в полной мере. По словам Холмса, о грядущем контрнаступлении «говорят уже несколько дней», однако весомых действий на театрах военных действий со стороны Киева по сей день не видно.