19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления в надежде получить больше оружия

Украинская сторона намеренно постоянно поднимает тему своего контрнаступления на фронтах, чтобы Запад присылал стране больше военной помощи. Об этом в статье для 19fortyfive написал Джеймс Холмс — экс-офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии.
Таким заявлением бывший морпех объяснил, почему расхваленные операции армии Украины до сих пор не начались в полной мере. По словам Холмса, о грядущем контрнаступлении «говорят уже несколько дней», однако весомых действий на театрах военных действий со стороны Киева по сей день не видно.
«На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — предположил профессор.
По мнению Холмса, даже если украинские власти прибегли к такой стратегии ради эффекта неожиданности, то это не оправдало себя. В настоящий момент контрнаступление ВСУ точно не станет внезапностью для россиян, уверен отставной офицер.