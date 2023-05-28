Избирательные участки открылись в Турции на второй тур президентской гонки

В Турции 28 мая в 08:00 по местному времени (совпадает с Москвой) открылись избирательные участки. Граждане будут голосовать во втором туре президентских выборов.
На территории всей страны установили суммарно свыше 191 тысячи избирательных урн. Количество избирателей превышает 60 млн граждан при населении Турции в 85 миллионов человек (по данным на январь 2023 года).
Первый тур голосования прошел 14 мая и по его результатам ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов. Право участия во втором туре получили кандидат от «Республиканского альянса», нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и лидер оппозиции, лидер «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу (44,88%).