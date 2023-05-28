Избирательные участки открылись в Турции на второй тур президентской гонки

Первый тур голосования прошел 14 мая и по его результатам ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов. Право участия во втором туре получили кандидат от «Республиканского альянса», нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и лидер оппозиции, лидер «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу (44,88%).