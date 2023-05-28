Бродячая собака искусала лицо несовершеннолетней девочке в Оренбурге

Девочка из Оренбурга подверглась нападению стаи бродячих собак. Инцидент произошел в местном парке «Ивушка».
Одно из животных разодрало лицо несовершеннолетней. Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу и наложили швы. По имеющейся информации, ребенок все еще находится в больнице под присмотром врачей.
Местные жители рассказали, что в парке уже давно обитают около шести-семи собак. По их словам, никто и не предполагал, что животные способны напасть на человека.
Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.