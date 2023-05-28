Пушков: польские элиты неизлечимо больны шпиономанией и русофобией

Нынешние польские элиты страдают от неизлечимой болезни. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Политик отреагировал на интервью экс-главы польской службы военной контрразведки генерала Януша Носека изданию Wyborcza. По его словам, страной якобы управляют пророссийские круги, а в правящей партии «Право и справедливость» сидят «агенты Москвы».
«Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты», — написал Пушков.
Сенатор вспомнил слова известного польского политика. Последний рассказал о помешательстве бывшего главы министерства обороны Антонии Мацеревиче на «русской угрозе».