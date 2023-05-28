Перевозивший химикаты тягач перевернулся на трассе в Башкирии

Грузовик с химикатами перевернулся на трассе в Республике Башкортостан. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС России по региону.
Авария произошла в субботу на трассе М-5 после деревни Искра. Грузовой тягач Scania перевозил химикаты в металлических бочках. Что стало причиной опрокидывания фуры, неизвестно.
«Фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли», — сообщили в ведомстве.
По информации МЧС, в районе ДТП водных объектов нет. Угрозы для окружающей среды и местных жителей не зафиксировано.