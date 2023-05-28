Кличко сообщил о пожаре в Голосеевском районе Киева после взрывов

Крыша трехэтажного складского помещения загорелась в Голосеевском районе Киева после серии взрывов. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, площадь пожара достигла 700 квадратных метров. Возгорание привело к разрушению строительных конструкций на площади тысяча квадратных метров. В настоящее время огонь локализован.
Ночью 28 мая в Киеве и области сработали сирены воздушной тревоги. В городской администрации сообщали, что в столице работает система противовоздушной обороны (ПВО).