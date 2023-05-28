Пресс-секретарь МИД Ирана жестко отреагировал на слова Зеленского о поддержке России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Ирана перестать поддерживать Россию. Пресс-секретарь МИД республики Насер Канани раскритиковал заявление политика.
Как сообщил ранее Зеленский, поддержка России со стороны Ирана якобы вызовет еще большую изоляцию государства. По мнению Канани, действия украинского лидера являются политическим шоу. Оно призвано обеспечить Киеву как можно большую военную и финансовую помощь со стороны Запада.
«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана», — заявил Канани агентству ISNA.
Он добавил, что претензии Зеленского в отношении иранского народа являются безосновательными и бесполезными. Своими высказываниями президент хочет отвлечь внимание общества.