Как сообщил ранее Зеленский, поддержка России со стороны Ирана якобы вызовет еще большую изоляцию государства. По мнению Канани, действия украинского лидера являются политическим шоу. Оно призвано обеспечить Киеву как можно большую военную и финансовую помощь со стороны Запада.

