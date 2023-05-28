Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

Российские специалисты зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,5, произошедшие у берегов Камчатского полуострова. Об этом сообщили на портале регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно сведениям карты, сейсмособытие произошло в 199 километрах от села Мильково. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 53 км. Информации о последствиях на земле не поступало.
Двумя днями ранее в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. По данным МЧС, толчки зафиксировали в десяти километрах от города Углегорск. Очаг сейсмособытия залегал на шестикилометровой глубине.