С Новым Годом!

Байден: достигнутые соглашения смогли предотвратить дефолт в США

Политика
Байден: достигнутые соглашения смогли предотвратить дефолт в США

Договоренности, которых удалось достичь представителям Белого дома и конгрессменам-республиканцам, предотвратил катастрофу в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Сторонам удалось найти компромисс, отметил он. Дефолт и рецессия больше не угрожают государству. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера.

«Сегодня вечером (27 мая — Прим. ред.) мы со спикером (Палаты представителей Кевином) Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету», — сообщил Байден.

Достижение соглашения должно стать хорошей новостью для народа США, добавил он. Отсутствие договоренности привело бы к «опустошению пенсионных счетов и потере миллиона рабочих мест».

#байден #дефолт в сша #договоренность