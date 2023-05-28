Байден: достигнутые соглашения смогли предотвратить дефолт в США

Договоренности, которых удалось достичь представителям Белого дома и конгрессменам-республиканцам, предотвратил катастрофу в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
Сторонам удалось найти компромисс, отметил он. Дефолт и рецессия больше не угрожают государству. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера.
«Сегодня вечером (27 мая — Прим. ред.) мы со спикером (Палаты представителей Кевином) Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету», — сообщил Байден.
Достижение соглашения должно стать хорошей новостью для народа США, добавил он. Отсутствие договоренности привело бы к «опустошению пенсионных счетов и потере миллиона рабочих мест».