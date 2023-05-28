Группировка «Восток» с помощью «Ланцета» поразила польскую гаубицу Krab в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Южнодонецком направлении. Об этом говорится в материале РИА Новости.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, российские бойцы применили против вражеской гаубицы барражирующий боеприпас «Ланцет». Помимо этого, с помощью средств противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты «Валькирия» и «Фурия».
«Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки», — заявил Гордеев.
Группировка «Восток» также предотвратила атаку украинских боевиков на Южнодонецком направлении. Военнослужащие ликвидировали два расчета минометов, противотанковый расчет и живую силу ВСУ. Помимо этого, были уничтожены опорные пункты врага в районах Новополья и Новоселки.