Группировка «Восток» с помощью «Ланцета» поразила польскую гаубицу Krab в зоне СВО

Группировка «Восток» также предотвратила атаку украинских боевиков на Южнодонецком направлении. Военнослужащие ликвидировали два расчета минометов, противотанковый расчет и живую силу ВСУ. Помимо этого, были уничтожены опорные пункты врага в районах Новополья и Новоселки.