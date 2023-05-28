«Вкусно — и точка» начала проверку данных об утечке на сайте для соискателей

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверит сообщения об утечке данных с сайта для соискателей «Работа — и точка». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
Сообщается, что соответствующим вопросом занимаются специалисты службы безопасности и IT-департамент «Вкусно — и точка». О результатах данной проверки пока неизвестно, передает ТАСС.
«На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа — и точка"», — говорится в сообщении компании.
Ранее стало известно, что группа хакеров выложила в Сеть сведения, которые могут относиться к сети ресторанов «Вкусно — и точка». По информации Telegram-канала Infosecurity, опубликованный файл содержит личные данные порядка 300 тысяч соискателей компании.