SHOT: беспилотники попытались атаковать Ильский НПЗ под Краснодаром

Несколько беспилотников попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По данным издания, все дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны. При падении обломков на территории предприятия началось задымление. Его оперативно ликвидировали сотрудники завода.
Источник канала утверждает, что повреждений на Ильинском НПЗ не зафиксировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ильский нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке беспилотников в начале мая. В результате случившегося повреждения зафиксированы в двух резервуарах.