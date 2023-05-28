Сенатор Грэм посчитал смерть россиян «наиболее удачным» вложением средств США

Крупный дипломатический скандал может развернуться благодаря США. Поводом станет шокирующее заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политик поблагодарил Грэма за помощь в укреплении обороноспособности вооруженных сил страны. В ответ Грэм прямо заявил, что убийства россиян являются лучшим вложением средств для США.
«Русские умирают ... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил американский сенатор.
Ранее Грэм неоднократно выступал за поддержку Украины. Он регулярно требует от администрации США начать обучение летчиков ВСУ полетам на западных военных самолетах, а также поставить Киеву ракеты с большой дальностью поражения.