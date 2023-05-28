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Сенатор Грэм посчитал смерть россиян «наиболее удачным» вложением средств США

Политика
Сенатор Грэм посчитал смерть россиян «наиболее удачным» вложением средств США

Крупный дипломатический скандал может развернуться благодаря США. Поводом станет шокирующее заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политик поблагодарил Грэма за помощь в укреплении обороноспособности вооруженных сил страны. В ответ Грэм прямо заявил, что убийства россиян являются лучшим вложением средств для США.

«Русские умирают ... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил американский сенатор.

Ранее Грэм неоднократно выступал за поддержку Украины. Он регулярно требует от администрации США начать обучение летчиков ВСУ полетам на западных военных самолетах, а также поставить Киеву ракеты с большой дальностью поражения.

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