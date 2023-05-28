Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме под Магаданом

Пожар охватил двухкомнатную квартиру пятиэтажного дома в городе Сусуман в Магаданской области. В это время в ней находились женщина и двое маленьких детей.
Трагедия произошла 27 мая в доме на улице Ленина. Спасатели достали женщину и детей из квартиры и передали их медикам. Но спасти пострадавших не удалось, они скончались по пути в больницу.
Возраст детей и причины пожара не уточняются. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, оно находится на личном контроле областного прокурора Дмитрия Разуваева.