«Часть редакторов, которые зависят от верхней бюрократии»: Пригожин озвучил, кто запретил упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ после интервью с Долговым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию про запрет на упоминание в СМИ его лично и бойцов «оркестра». Соответствующий вопрос предпринимателю задал журналист Константин Долгов, который недавно взял у Пригожина нашумевшее интервью.
Аудиосообщение бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram. В частности, Пригожин отметил, что в России в высших кругах бюрократов «принято тыкать пальцем вверх» и заявлять, что в этой ситуации «команда поступила сверху». Однако, обратил внимание глава ЧВК, совершенно неясно, кто дал ту самую команду – «иногда вверх тыкает тот, кто команду и дает».
«А бюрократы высокого уровня получают те самые основные дивиденды. А дивиденды у бюрократов это что? Это беспредельное неограничивание использования своей власти, а все остальное уже дальше тянется. Эту власть, как правило, используют самодурно, но всегда в плюс системе», — продолжил Пригожин.
Далее бизнесмен отметил, что имеется «достаточно много кандидатур», которые могут стоять за запретом на упоминание «вагнеровцев» и его лично. Однако Пригожин обратил внимание: ЧВК «Вагнер», равно как и он сам, не будет на это реагировать.
«Поэтому кто запретил центральным каналам, крупным СМИ и так далее, ЧВК "Вагнер" и меня лично. Есть достаточно много кандидатур, которые это могли сделать. Возможно, часть редакторов, которые либо работают на верхнюю бюрократию, либо зависят от этой верхней бюрократии практически», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Комментируя ситуацию, бизнесмен также вспомнил «две хорошие пословицы», популярные в России.
«Первая пословица — это запретный плод сладок. И поэтому, безусловно, ЧВК "Вагнер" будет жить дальше в соцсетях, в голове у населения. Тем более мы не просто так пиаримся, мы делаем дело. Сколько человек из наших противников, я не говорю уже про украинские СМИ, визжали и бились в паранойе, что ЧВК "Вагнер" не возьмет Артемовск. Мы его взяли», — отметил Евгений Пригожин.
Вторая пословица, добавил бизнесмен, — «шило в мешке не утаишь». ЧВК «Вагнер», как отметил бизнесмен, «это не кусок скользкого мыла, которым привыкли обкладывать все вокруг бюрократы, для того чтобы было не узнать, что у тебя в руках». Пригожин назвал «оркестр» шилом и стилетом, которых не утаишь.
«Это (запрет) даст только дополнительный толчок для народа, и плюс народу добавит ненависти к тем самым бюрократам. И поэтому что они делают? Они облегчают себе жизнь на короткий период, но в долговременном периоде, а долговременно это месяц, два, три, это не годы, они получат от народа щелбан за то, что они пытаются заткнуть народу рот и уши», — заявил Евгений Пригожин.
Бизнесмен подытожил: он абсолютно уверен, что ЧВК «Вагнер» запретили упоминать в средствах массовой информации. По его словам, даже если документ с запретом освещать новости об «оркестре» является фейковым, то со стопроцентной вероятностью точно такая же бумага «лежит где-то на соседнем столе».