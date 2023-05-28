«Часть редакторов, которые зависят от верхней бюрократии»: Пригожин озвучил, кто запретил упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ после интервью с Долговым

Вторая пословица, добавил бизнесмен, — «шило в мешке не утаишь». ЧВК «Вагнер», как отметил бизнесмен, «это не кусок скользкого мыла, которым привыкли обкладывать все вокруг бюрократы, для того чтобы было не узнать, что у тебя в руках». Пригожин назвал «оркестр» шилом и стилетом, которых не утаишь.