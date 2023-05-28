ДТП с участием Ройзмана произошло под Екатеринбургом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в России) попал в аварию на трассе в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в результате аварии автомобили «получили механические повреждения». При этом сам Ройзман и другие участники ДТП не пострадали. Подробности произошедшего не уточняются, передает РИА Новости.
«В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП», — добавили в Госавтоинспекции.
Как известно, 19 мая Ройзман был оштрафован на 260 тысяч рублей за высказывание в видеоролике на YouTube-канале. Бывшего мэра обвинили в подрыве авторитета Вооруженных сил России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами