Владимир Путин указал на важность защиты рубежей рядом с зоной СВО

День пограничника празднуется в России 28 мая. С поздравлениями по этому поводу выступил президент Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Одной из ключевых задач в настоящее время является защита рубежей у зоны спецоперации. Вместе с этим важно обеспечить оперативную доставку необходимых товаров и прохождение транспортных средств в новые регионы России, отметил глава государства.
Путин поблагодарил пограничников за их добросовестную службу, отдельно отметив тех, кто участвует в спецоперации.
«Уверен в вас, в вашем профессионализме и отваге, и знаю: вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы», — добавил президент.
Глава государства пожелал сотрудникам Пограничной службы ФСБ России и их семьям здоровья, счастья и успехов в работе. По словам Путина, он уверен, что пограничники продолжат стоять на защите своей Родины.