Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в Нью-Йорке

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков ушел из жизни на 90-м году жизни. Информация об этом появилась на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в социальных сетях.
Художник скончался 27 мая в Нью-Йорке в окружении своей семьи. В сентябре ему должно было исполниться 90 лет.
«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, уважаемого отца и обожаемого дедушки», — говорится в сообщении фонда.
Семья художника проведет заупокойную службу в частном формате. Через несколько недель после этого будет назначена публичная панихида.