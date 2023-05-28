Институт имени Гете в Петербурге предупредил о досрочном уходе на летний перерыв

Институт имени Гете в Петербурге уходит на летние каникулы с 1 июня. Студентов предупредили об этом во время занятий и в официальной рассылке, передает газета «Коммерсантъ».
Изначально курс должен был продлиться до 17 июня. Однако в рассылке говорится, что обучения и экзамены будут прекращены в первый день лета. Информация о работе института осенью появится на сайте учреждения позднее.
Учащимся пообещали вернуть денежные средства за отмененные занятия. Для этого достаточно написать заявление.
Институт имени Гете был основан в 1951 году и является германской неправительственной организацией. В России насчитываются три филиала. Они расположены в Москве, Петербурге и Новосибирске.