Минэкономики Белоруссии сообщило о выполнении почти трети плана по импортозамещению

За первый квартал Белоруссии удалось выполнить почти треть плана (27 процентов) по импортозамещению на текущий год. Об этом сообщил министр экономики республики Александр Червяков.
В 2022 году объем производства составил 26 миллиардов долларов. На текущий год было запланировано увеличить соответствующие показатели на десять процентов. Республика намерена продать свыше половины произведенной продукции на внешнем рынке.
«В этом направлении (импортозамещения) четко определены планы по импортозамещению у каждого ведомства, у каждого предприятия», — сообщил Червяков.
На данный момент определено 16 производств, в задачи которых входит импортозамещение. Среди них «Белаз», «Амкодор», «Гомсельмаш» и другие.