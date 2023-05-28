Жители Тель-Авива вышли на акцию против судебной реформы

Акция против судебной реформы Правительства Израиля прошла в центре Тель-Авива. Участниками митинга стали десятки тысяч человек, говорится в материале РИА Новости.
Протесты против судебной реформы проходят в Израиле уже 21-ю неделю подряд. По словам организаторов акций, всего на них вышли около 230 тысяч человек. В Тель-Авиве на митинге было порядка 80 тысяч человек.
«Мы находимся в разгаре беспрецедентно важной кампании ... Мы здесь, потому что не готовы отказаться от демократии», — заявил на митинге экс-министр обороны и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон.
По информации газеты Times of Israel, в последние несколько недель явка граждан на митинги в Тель-Авиве значительно сократилась. Ранее во время протестов в городе происходили массовые столкновениями с полицией.