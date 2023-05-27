Женщина и трое мужчин погибли при пожаре в Свердловской области

Четыре человека погибли при пожаре в одном из сел Новоуральского городского округа Свердловской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Жертвами пожара стали трое мужчин и одна женщина. Личности всех погибших установлены, они являются местными жителями.
В рамках расследования инициировано проведение судебно-медицинской, пожаро-технической и молекулярно-генетической экспертиз. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, добавили в ведомстве.