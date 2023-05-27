Гладков оказался под обстрелом ВСУ в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны украинских боевиков в городе Шебекино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, за последние сутки украинские войска открыли огонь по Шебекино пять раз. В результате действий ВСУ погиб один мирный житель. Сам губернатор смог попасть в город только со второго раза.
«Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — добавил Гладков.
Помимо одного погибшего, три человека были ранены. Двое из них являются детьми. Как сообщил белгородский губернатор, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также в 11 многоквартирных домах зафиксированы разрушения.