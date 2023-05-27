Кровля производственного здания обрушилась в результате пожара под Ярославлем

Сильный пожар вспыхнул на территории производственного здания в Ярославской области. Огонь спровоцировал обрушение кровли на площади трех тысяч квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ранее поступала информация, что спасатели прибыли к горящему зданию в городе Рыбинск и приступили к тушению огня. Информация о пострадавших отсутствует.
По словам представителя МЧС, к ликвидации пожара привлечены 60 огнеборцев и 21 единица спецтехники. Спасатели работают в усиленном режиме, чтобы не допустить распространение огня на другие здания.