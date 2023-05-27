Глава Georgian Airways предрек Зурабишвили становление персоной нон грата в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в скором времени может стать персоной нон грата в собственной стране из-за нежелания налаживать сотрудничество с соседними странами. Об этом заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
Ранее Зурабишвили объявила бойкот GA из-за решения возобновить прямые перелеты в Москву. Авиакомпания, в свою очередь, назвала президента персоной нон грата и запретила ей пользоваться своими услугами.
«Я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией», — отметил Гаиашвили.
Двумя неделями ранее президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Зурабишвили посчитала решение российского лидера провокацией.