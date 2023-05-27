Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс расплакался после упущенного титула чемпионов Германии

Футболисты «Боруссии» 27 мая упустили возможность впервые за 11 лет выиграть чемпионат Германии. Дортмундский клуб завершил вничью матч с «Майнцем» и позволил завоевать золотые медали «Баварии». После завершения встречи капитан «Боруссии» Марко Ройс не смог сдержать слез.