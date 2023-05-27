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Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс расплакался после упущенного титула чемпионов Германии

Спорт
Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс расплакался после упущенного титула чемпионов Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сможет сдержать слез после упущенной победы в чемпионате Германии.

Футболисты «Боруссии» 27 мая упустили возможность впервые за 11 лет выиграть чемпионат Германии. Дортмундский клуб завершил вничью матч с «Майнцем» и позволил завоевать золотые медали «Баварии». После завершения встречи капитан «Боруссии» Марко Ройс не смог сдержать слез.

Примечательно, что «Бавария» выиграла чемпионат Германии в 11-й раз подряд. Бронзовые медали завоевал «РБ Лейпциг».

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