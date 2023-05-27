«Родина» и «Енисей» примут участие в стыковых матчах за выход в РПЛ

«Енисей» и «Родина» представят Первую лигу в стыковых матчах с клубами РПЛ, которые состоятся 6 и 9 июня. Сегодня обе команды одержали победы. «Енисей» на выезде обыграл краснодарскую «Кубань». «Родина» одержала победу над «Волгой» из Ульяновска.