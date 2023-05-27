«Родина» и «Енисей» примут участие в стыковых матчах за выход в РПЛ

Московская «Родина» и красноярский «Енисей» сыграют в стыковых матчах за попадание в РПЛ.
«Енисей» и «Родина» представят Первую лигу в стыковых матчах с клубами РПЛ, которые состоятся 6 и 9 июня. Сегодня обе команды одержали победы. «Енисей» на выезде обыграл краснодарскую «Кубань». «Родина» одержала победу над «Волгой» из Ульяновска.
Ранее «Алания» не получила лицензию РФС-1. В связи с этим владикавказский клуб, занимающий третье место в турнирной таблице Первой лиги, не сможет принять участие в стыковых матчах за право выступить в РПЛ.