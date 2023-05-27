Покупки золота физлицами в России за 2023 год могут обновить рекорд

Россияне по итогам 2023 года могут скупить рекордный объем золота, спрогнозировал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
В прошлом году, по данным Минфина РФ, физлицами было приобретено 75 тонн, тогда как в период с 2020 по 2021 год показатель составлял всего 5 тонн. Хазанов считает, что при нынешней динамике спрос достигнет 90-100 тонн, то есть абсолютного рекорда.
Причинами являются отмена НДС на приобретение золота и слишком высокие риски вложений в иностранные валюты. Эти два обстоятельства делают инвестиции в желтый металл очень выгодными, цитирует эксперта агентство «Прайм».