Покупки золота физлицами в России за 2023 год могут обновить рекорд

В прошлом году, по данным Минфина РФ, физлицами было приобретено 75 тонн, тогда как в период с 2020 по 2021 год показатель составлял всего 5 тонн. Хазанов считает, что при нынешней динамике спрос достигнет 90-100 тонн, то есть абсолютного рекорда.