Синоптики «Фобоса» пообещали аномально теплый июнь жителям трех регионов России

Аномальная жара ожидается в трех регионах России в июне 2023 года, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
В зоне повышенной температуры окажется большая часть Русской равнины. В эпицентр аномалии попадут Урал, Поволжье и Прииртышье. Столбики термометров в этих регионах поднимутся на четыре градуса выше нормы.
На крайнем Западе и северо-западе России температура воздуха в первый летний месяц, наоборот, может оказаться ниже нормальных значений. Более теплым, чем обычно, июнь может оказаться на юге Дальнего Востока.