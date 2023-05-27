Эрдоган выразил уверенность в победе на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сомневается в своей победе на выборах главы государства.
Лидер выступил на митинге в рамках предвыборной кампании. В ходе мероприятия он выразил уверенность, что одержит победу в голосовании.
«Завтра мы одержим победу, которая не станет ни для кого поражением. Это будет победа 85-миллионной Турции, победа демократии», – сказал политик.
Стоит отметить, что второй тур выборов запланирован на 28 мая.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу за высказывание о санкциях против Москвы. По словам руководителя ведомства, Анкара лишилась около миллиона туристов из России.