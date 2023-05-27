Эрдоган выразил уверенность в победе на президентских выборах в Турции

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу за высказывание о санкциях против Москвы. По словам руководителя ведомства, Анкара лишилась около миллиона туристов из России.