Польша намерена сократить численность украинских беженцев в стране

Так, с 1 марта власти Польши обязали украинцев самостоятельно платить за размещение в центрах проживания, отмечает портал Interia. Теперь на получение идентификационного кода (PESEL) беженцам отведено всего 30 дней, а не 90, как раньше, пишет aif.ru. К тому же Варшава намерена вернуть сотни тысячи долларов, необоснованно выплаченных украинцам.