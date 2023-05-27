Польша намерена сократить численность украинских беженцев в стране

Украинские беженцы массово осели в польских городах. В связи с этим местные власти стали задумываться, как остановить поток иностранцев в страну.
За последний год в Польше зафиксировано более 15 тыс. преступлений, совершенных беженцами. Ко многим из них причастны украинские граждане. Сами поляки все чаще высказывают недовольство из-за обилия беженцев в стране.
Так, с 1 марта власти Польши обязали украинцев самостоятельно платить за размещение в центрах проживания, отмечает портал Interia. Теперь на получение идентификационного кода (PESEL) беженцам отведено всего 30 дней, а не 90, как раньше, пишет aif.ru. К тому же Варшава намерена вернуть сотни тысячи долларов, необоснованно выплаченных украинцам.