МИД Абхазии возложил на украинских хакеров ответственность за взлом сайта

Официальный сайт МИД Абхазии был атакован украинской хакерской группой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ресурс сейчас не функционирует. Специалисты занимаются восстановлением сайта. В сообщении пресс-службы сказано, что DDoS-атака произошла в 15:00. К инциденту причастна украинская хакерская группа IT Army of Ukraine.
Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Запад пытается отвлечь Россию на множественные конфликты. По его словам, ситуация может обостриться в Молдавии и на Южном Кавказе.