Глава МИД Украины Кулеба опроверг слова спецпредставителя КНР Ли Хуэя о территориях России

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй не говорил о необходимости сохранить за Россией четыре новых региона. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат опроверг слова представителя КНР о территориях России. Кулеба связался с европейскими коллегами, которые беседовали с послом Китая. Они не подтвердили высказывание Ли Хуэя.
«Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет»,— говорится в соцсетях Кулебы.
Ранее в издании The Wall Street Journal привели слова Ли Хуэя, который выступил за сохранение в границах России четыре новых региона. Он также призвал прекратить боевые действия на Украине.