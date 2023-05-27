Обозреватели MWM назвали следующий город, контроль над которым потеряют ВСУ

Вооруженные силы Украины следом за Артемовском рискуют потерять контроль над городом Часов Яр. Об этом заявили обозреватели издания Military Watch Magazine.
«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артемовска», — отметили аналитики в статье.
Они напомнили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский перечислил возможные населенные пункты, которых может лишиться киевский режим. Он отмечал, что в скором времени российская армия начнет наступление по направлению к Краматорску и Славянску.